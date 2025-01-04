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Dervişoğlu: Muhatap almayacağız

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#DEM Parti
Dervişoğlu: Muhatap almayacağız
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin ziyaretlerine ilişkin “İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır” dedi.

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Dervişoğlu, düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti: “Bu yeni paradigmanın ortadan kaldırmak istediği, AK Parti ve DEM’in 100 yıllık parantez olarak addettikleri Cumhuriyetimizdir. MHP Genel Başkanı’nın da iştahla alkışladığı proje budur. Kurdukları ittifakın hedefi, Atatürk’ün Türkiye’sidir. Hedefi Türk’ün devletidir. Arsızlıkları öyle bir hale gelmiştir ki, eli kanlı bebek katili terör örgütü elebaşısı büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkartılmaktadır.

MÜZAKERE ETMEYİZ

Cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz. İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır. İYİ Parti, Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Sorunlarımızı konuşmaya değil; sorunlarımızı, sorunun kaynağıyla müzakereye karşıyız.”

 

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#DEM Parti

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