Dervişoğlu: Merkez çağrım Türk milletine

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İYİ Parti Lideri, TBMM’de yeni yasama yılının ilk grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

“Coğrafyamız yangın yeri. İsrail’in zulmü artık bölgenin sınırlarını aşmış bu barbarca saldırganlık Lübnan’a kadar yayılmıştır. Bu vahşi saldırılar, sadece bölgenin istikrarını değil, tüm Ortadoğu’yu bir ateş çemberine sürüklemekte ve büyük bir yayılmacı stratejinin tezahürü olarak karşımıza çıkmakta. Böyle bir ortamda ve özellikle Hakan Fidan bir III. Dünya Savaşı riskinden söz ederken Dışişleri Komisyonu’na ve de TBMM Genel Kurulu’na bilgi verilmiyor oluşu kaygı vericidir. Buna bir de Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘İsrail’in müteakip hedefinin Türkiye olduğu’ yolundaki beyanları eklenince ‘iktidar milli güvenliğimiz için ne yapıyor’ sorusunu sormak durumundayız.

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KUTUPLAŞTIRICI SİYASET BİTMELİ

Merkezde buluşma çağrısı yaptım. Bu çağrım, ülkemizin kurtuluşu ve geleceği için oldukça önemli olduğuna inandığım bir adımı beraber atmaya ve hatta yolu beraber yürümeye açık davetti. Ancak çağrının yanlış anlaşıldığına şahit oldum. Bazı çevreler bu çağrıyı yalnızca partilere yapılan bir davet olarak algıladı. Açıkça belirtmek istiyorum ki benim merkez çağrım Türk milletinedir. Merkezin yok edilmesiyle kaybolan o ortak zemini yeniden inşa etmek zorundayız. Çağrımız, AK Parti’nin yok ettiği sağduyuya, aklıselime ve toplumsal barışa geri dönme çağrısıdır. Benim çağrım, hep birlikte hareket ederek daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa etme davetidir. Kutuplaştırıcı siyasetin, toplumu parçalara ayıran yaklaşımların artık son bulması gerek.”