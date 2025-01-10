Dervişoğlu: Meclis’te komisyonu değerlendiririz

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Meclis’te komisyon oluşturulması halinde bunu değerlendireceklerini de belirten Dervişoğlu, gazetecilerle buluşmasında özetle şunları söyledi:

“(MHP’den Bahçeli’ye yönelik sözlerine gelen tepkiler) Siyasette bir laf söylüyorsanız onun karşılığını almaya hazır olacaksınız. Ona saygıyla yaklaşırım. Sayın Devlet Bahçeli bir şey söyledi, ben de cevap verdim. Onun da saygıyla yaklaşması lazım. İki genel başkan birbirlerine bir şey söyleyecekse, genel sekreter cevap veremez.

RANDEVU TALEP EDEN DEM DEĞİLDİ

(Meclis’te komisyon kurulursa katkı sunacak mısınız?) Bizden randevu talep eden DEM değildi. İmralı Adası’na giden, Öcalan ile hükümet ya da Meclis arasında köprü olmaya çalışan üç kişi bizi ziyarete gelmek istediler. Dolayısıyla kendilerinin siyasi sorumluluğu olmaması nedeniyle tarafımızdan randevu verilmesi mümkün olmadı. Kayyum ile görevden alınmış birinin bir aktör haline dönüştürülmesini de yerinde bulmuyorum. DEM’den bir talep gelseydi kurullarımızı toplar karar verirdik. Meşru komisyon teşekkülü olursa biz bunu değerlendiririz.”

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SİNAN ATEŞ’İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE

Dervişoğlu, Ülkü Ocakları’ndan gelen açıklamaların ardından Sinan Ateş’in katledildiği yerde konuştu. Dervişoğlu, “Tehditle karşı karşıya bırakıldım. İçişleri Bakanı’na sesleniyorum. Koruma polislerini geri çekin. Kimseden korkmuyorum” dedi.