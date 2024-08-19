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Dervişoğlu: Kutuplaşmayı bırakmalıyız

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Sivas
Dervişoğlu: Kutuplaşmayı bırakmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde düzenlenen 14’üncü Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı.

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Eğriçimen Yaylası’nda düzenlenen festivalde konuşan Dervişoğlu, ülke olarak sıkıntılı günlerden geçildiğini belirterek, “Bu sıkıntıların gönül birliği olmadan, elbirliği olmadan, işbirliği olmadan aşılabilmesi de mümkün görünmüyor. O sebeple mutlak suretle karşı karşıya bulunduğumuz büyük problemlerle alakalı olarak hem millet olarak bir araya gelmeyi becerebilmeliyiz hem de siyaset olarak, siyasetçiler olarak kutuplaşmayı bir tarafa bırakıp kucaklaşmayı öğrenebilmeliyiz” dedi.

AYNI ÇATI ALTINDA

İsrail’in Filistin’e yönelik düzenlediği saldırılara değinen Dervişoğlu, “Bölgemizde savaşlar var, operasyonlar var, bölgemizde mazlum halklara karşı yöneltilmiş tecavüzler var. Nerede bir mazlum varsa, onun yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milleti duracaktır. Sivaslısıyla, Karslısıyla, Adanalısıyla Yozgatlısıyla, Ordulusu, Trabzonlusuyla, İzmirlisi, Manisalısıyla ortak bir duruş sergilemek için büyük bir çatının altında toplanmak gerekiyor. O çatının adı Büyük Türkiye Cumhuriyeti’dir, önderi de Gazi Mustafa Kemal’dir” diye konuştu. 

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Sivas

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