Dervişoğlu: Komisyona sıcak bakmıyoruz

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

“Bugün 50 yıllık sorunu çözüyoruz iddiasındalar. Birisi Kürt sorunu diyor, birisi terör sorunu diyor. Barış, silah bırakma, demokrasi, çözüm, eşitlik diyor. Ve elbette yeni anayasa lafları havada uçuşuyor. 23 yıldır Kürt sorunu diye tahkim ettikleri yerde, hiçbir zaman bir yurttaşlık sorunu görmediler. Çünkü, PKK ile aynı ajandayla hareket ettiler. Herkes ya partisine ya örgütüne destekçi devşirmek derdindeyken, biri de çıkıp da Kürt’ün derdini sormadı. ”

BİZE TALEP GELMEDİ

Dervişoğlu, TBMM grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti heyetinin yeni süreç turu hatırlatılan Dervişoğlu, “Bize herhangi bir talep gelmedi. Gelmesini de beklemiyorum” dedi.

KENDİ ROZETİNİ TAKTI

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Dervişoğlu, Meclis grup toplantısında partisine katılan Milliyetçi Kongre Derneği Kurucu Başkanı Bahadırhan Dinçaslan’a kendi yakasındaki rozeti taktı.