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Dervişoğlu: Komisyona sıcak bakmıyoruz

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#TBMM
Dervişoğlu: Komisyona sıcak bakmıyoruz
Mert Gökhan KOÇUmut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:00

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili TBMM’de komisyon kurulması önerilerine “Öcalan’ın talep ve beklentilerini karşılamak için TBMM’nin bazı olumsuzluklara alet edilmesine sıcak bakmıyoruz” yanıtını verdi.

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

“Bugün 50 yıllık sorunu çözüyoruz iddiasındalar. Birisi Kürt sorunu diyor, birisi terör sorunu diyor. Barış, silah bırakma, demokrasi, çözüm, eşitlik diyor. Ve elbette yeni anayasa lafları havada uçuşuyor. 23 yıldır Kürt sorunu diye tahkim ettikleri yerde, hiçbir zaman bir yurttaşlık sorunu görmediler. Çünkü, PKK ile aynı ajandayla hareket ettiler. Herkes ya partisine ya örgütüne destekçi devşirmek derdindeyken, biri de çıkıp da Kürt’ün derdini sormadı. ”

BİZE TALEP GELMEDİ

Dervişoğlu, TBMM grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti heyetinin yeni süreç turu hatırlatılan Dervişoğlu, “Bize herhangi bir talep gelmedi. Gelmesini de beklemiyorum” dedi. 

KENDİ ROZETİNİ TAKTI

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Dervişoğlu, Meclis grup toplantısında partisine katılan Milliyetçi Kongre Derneği Kurucu Başkanı Bahadırhan Dinçaslan’a kendi yakasındaki rozeti taktı.

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#TBMM

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