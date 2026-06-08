Dervişoğlu: Kayyum anlayışına karşıyız

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Dervişoğlu, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bir memlekette, seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa, orada siyasetin kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya ‘siyasetsizlik durağı’ diyoruz. Siyasetsizlik durağı, milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerdir. Partilerin, belediyelerin, kurumların ve toplumun doğal işleyişine müdahale edildiği yerdir. Rekabetten korkanların, milletin kararına güvenmeyenlerin, hukuku siyasetin aracı haline getirenlerin varmak istediği son duraktır. Bu sebeple kime yönelirse yönelsin, hangi partiye, hangi belediyeye, hangi siyasi iradeye yapılırsa yapılsın; milletin tercih hakkını yok sayan kayyum anlayışına karşı olmak, bizim temel ilkelerimizin doğal bir gereğidir.”