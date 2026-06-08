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Dervişoğlu: Kayyum anlayışına karşıyız

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#Müsavat Dervişoğlu#İyi Parti#Siyaset Akademisi
Dervişoğlu: Kayyum anlayışına karşıyız
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin Siyaset Akademisi’nin ikinci dönem açılışına katıldı.

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Dervişoğlu, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bir memlekette, seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa, orada siyasetin kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya ‘siyasetsizlik durağı’ diyoruz. Siyasetsizlik durağı, milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerdir. Partilerin, belediyelerin, kurumların ve toplumun doğal işleyişine müdahale edildiği yerdir. Rekabetten korkanların, milletin kararına güvenmeyenlerin, hukuku siyasetin aracı haline getirenlerin varmak istediği son duraktır. Bu sebeple kime yönelirse yönelsin, hangi partiye, hangi belediyeye, hangi siyasi iradeye yapılırsa yapılsın; milletin tercih hakkını yok sayan kayyum anlayışına karşı olmak, bizim temel ilkelerimizin doğal bir gereğidir.”

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#Müsavat Dervişoğlu#İyi Parti#Siyaset Akademisi

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