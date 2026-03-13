Dervişoğlu: İYİ Parti şemsiye parti haline geldi

Haberin Devamı

Dervişoğlu, önceki akşam partisini izleyen gazetecilere düzenlediği iftar yemeğinde soruları şöyle yanıtladı: “(İBB davasının canlı yayınlanması) Yargılamanın hukuki olmaktan öte siyasi olduğuna dair toplumda bir kanaat var. Hem yargılananlar hem de CHP böyle bir şey isterse, kanun teklifi vererek Meclis’in önüne gelirse, biz ona evet oyu veriz. (Ülkenin güvenlik tedbirleri) Bazı alanlarda ikmal edilmesi gereken eksiklikler var. Füzelerin NATO ülkelerince imha edilmesinden anlıyoruz. TSK güçlü bir ordudur. Bu milli meseledir. Eksiklikler varsa giderilmeli. Elbette birtakım zorluklar vardır. Hükümet hazırlıksızdır.

SORUNU OLAN TÜRKLER DE VAR, KÜRTLER DE

(Terörsüz Türkiye) Terörsüz Türkiye’yi konuşurken, sadece teröristleri konuştuk. Türkiye ile ilgili hiçbir şey konuşmadık. Sorunu olan Türkler nasıl varsa elbette, sorunu olan Kürtler de var bu ülkede. İç cephede bizim bir problemimiz yoktu ki zaten. Eşit vatandaşlıktan istifade etmeyen kim var? Kim milletvekili olmak istiyor da olamıyor... Türkiye kuruluş kodları itibari ile bir tanımlama yapmış. Bu tanımlama etnik kodlar üzerinde yapılmış değil. (Milliyetçi partilerin birleşmesi) Yarın seçim mi var da ittifak konuşuluyor... Kimse ile görüşmüyoruz. Zamanı gelince bakarız. Bir ittifak gerekebilir diye izah ediyoruz. 2023 seçimlerinden sonra bizim bir siyasi parti ile yaptığımız bir ittifak görüşmesi dahi yoktur. İYİ Parti yüzde 8’lerle 9’larla anılıyor şu an, ne güzel. Bu sistemde çok daha yüksek oranda oy almanız gerekiyor. İYİ Parti altında toplanabilecek şemsiye parti haline gelmiştir. Bizimle birlikte olmak isteyen partilerin talebine şahit oluyoruz.”