Dervişoğlu: İsimlerle işimiz yok

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Her gün bir operasyonla güne başlıyor, bir operasyon haberiyle günü tamamlıyoruz. Her gün bir sansür, bir yayın yasağı, tutuklama. Şimdi de Siber Güvenlik Yasası diye yeni bir istibdat yasası çıkartıyorlar. Emin olun hepiniz birer potansiyel suçlu, potansiyel terörist, potansiyel tutuklusunuz. Belediye başkanı, parti genel başkanı, gazeteci, hoca, avukat, işadamı, sanatçı aydın hiç fark etmez. Korku düzenleri için her an kendinizi hapishanelerde bulabilirsiniz.

Erdoğan, bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Kural, anayasa, kanun tanımamaktadır. Böyle devam ederse ve muhalefet aklını başına almaz ise önümüzdeki seçim süreci, demokratik bir ülkenin olağan şartları içerisinde milli iradenin tecelli ettiği bir şekilde olmayacaktır. Bir daha aday olması anayasaya göre mümkün olmayan bir kişinin, yeniden, yeniden ve yeniden seçilme hayali ve arzusuna göre kurgulanan oyunlara gelerek nereyi, nasıl, hangi araçlarla demokratikleştireceksiniz? İYİ Parti’nin en temel siyasi projesi iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiştir. Bu yüzden isimlerle işimiz yoktur.”