Dervişoğlu, 'Instagram'a Erişim Engeli'ne karşı dava açtı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, açtığı dava hakkında yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün, demokrasinin ve insan haklarının anası olarak kabul edilen bir hak olduğunu belirterek, "Bu hakkın fütursuzca engellenmesi düşünce özgürlüğünün ve insan haklarına dayanan demokratik hukuk devletinin tahrip edilmesi hatta ortadan kaldırılması demektir. Demokratik ve kalkınmış bir Türkiye için yola çıkan İYİ Parti olarak; ülkemize bu kötülüğün yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu karanlık zihniyete karşı mücadelemizi arttırarak devam edeceğiz" dedi.

Dervişoğlu, açtıkları davanın sadece basit bir idari işlemin iptali talebini içermediğini, hukuk devletinin, demokratik düzenin ve insan hakları rejiminin korunmasını amaçladığını belirtti. Dervişoğlu, hukuk devletinde yargının bu türden antidemokratik amaçlara yönelik işlemlere karşı bir koruma mekanizması olduğunu belirterek, bu davanın aynı zamanda da tarafsız ve bağımsız yargı düzeni içinde önem arz ettiğini vurguladı.

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'BU YASAKLAMA HUKUK BİLMEZLİĞİN VE HAK TANIMAZLIĞIN GÖSTERGESİDİR'

Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelleme kararının gerekçesi belirtilmemiş, kamu düzeni ile milli güvenliğin korunması için bu kararın alındığı söyleniyor, fakat gün içerisinde ise kararın katalog suçlarla ilgili olduğu belirtildi. Bu da gerçekte erişim engellemesinin başka bir maksat ve gaye ile yapıldığını göstermektedir. Bu maksat da bir kişinin keyfiliğinden başka bir şey değildir. Açmış olduğumuz bu dava; işte bu tek adam rejiminin keyfiliğine karşı da mücadelemizin bir parçasıdır. Bu yasaklama hukuk bilmezliğin ve hak tanımazlığın göstergesidir."