Dervişoğlu: İmamoğlu’nu ziyaret edeceğim

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parlamento muhabirlerini ve İYİ Parti’yi takip eden gazetecileri iftar yemeğinde ağırladı. Soruları yanıtlayan İYİ Parti Lideri şunları aktardı:



“Yakın zamanda İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret edeceğim. Çok sayıda da tanıdığımız var içeride. Görüş yerine gidiyorsun herkesi tanıyorsun. İnsan kendini hukukun güvencesinde hissetmiyorsa biz niçin yaşıyoruz? Heybede turp biriktirme var bir de. Bir suç var o suçu bir yerde saklayayım, ilerde bana karşı bir şey olursa ben onu göstereyim. Bu şantajdır. ‘Ailelerin yüzüne bakamaz’ ne demek? Böyle töhmet olur mu? Bu lafı ederken çok doğru düşünmesi gerekiyor özellikle Cumhurbaşkanı’nın. Benle ilgili çıkarmaları mümkün değil.



TURPLARDAN BİRİ

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(CHP Kurultay iptali süreci) CHP’nin iç meselesi. Bir buçuk yıl geçmiş, bana çok abes geliyor. Partiye kayyum atayacaklar, olağanüstü kongre yapayım da bana çok mantıklı gelmiyor. Demek ki heybede biriktirdiği turplardan biri buydu.

BİR ARAYA GELMEK TEMENNİ

(Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci) Bu sistem siyaseti ittifaklara mahkûm ediyor. Türkiye’nin üzerinde tartışılan konularına bütünleşik muhalefet anlayışı ile yek bir duruş sergilenebilir. Bütün muhalefet partileri sorunlar üzerine bütün görüşlerini aynı minval üzere sergilerler ama kendi siyasi yolculuklarını kendileri yürütürler. Şimdi kazanacak olduğunu söylediğimiz iki adaydan birisi gitti, diğerinin akıbeti belli değil. Nereden bilebiliriz ki kıblenin bize dönmeyeceğini, belki kazanacak aday bizden çıkacak. Bugüne bakarak bir değerlendirme yapamayız. Sistem herkesi sınıflandırıyor. Mesela bize de diyorlar ‘şu partiler birleşsin yeni bir blok oluşsun’. Dedikleri dört partinin üçü zaten bizim partiden ayrılmış.



(CHP ile ortak hareket etme durumu var mı?) Yok. Ona ihtiyaç da yok zaten. Muhalefet bir araya gelsin bu bir temennidir. Aranan hukuk ve adalet ise güven ise bütün bunlarla ilişkili olarak bütünleşik muhalefet anlayışı ile bütün olumsuzluklara tek bir dil ile vurgu yapılabilir. Ona karşı yek bir duruş sergilenebilir. Fırsatçı davranmayacağız.”