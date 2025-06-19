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Dervişoğlu: İktidardan çaba bekliyoruz

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#İsrail
Dervişoğlu: İktidardan çaba bekliyoruz
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında İsrail- İran çatışmalarıyla ilgili “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten iktidardan da bu yolda amasız ve fakatsız bir çaba içinde olmasını talep etmekteyiz” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında İsrail- İran çatışmalarıyla ilgili özetle şöyle konuştu:

“Şiddet, yıkım ve kan İran kentlerine sirayet ettirilmiştir. Anlaşılmaktadır ki diplomasi, akıl, insanlık ve makuliyet ölçütleri dünyayı terk etmektedir. Herkesi aklı selime, diplomasiye ve sulha çağırmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten iktidardan da bu yolda amasız ve fakatsız bir çaba içinde olmasını talep etmekteyiz. İsrail’in hâkimiyetini ve kayıtsız şartsız güvenliğini amaçlayan küresel oyunun adı Büyük Ortadoğu Projesi’dir. Büyük Ortadoğu Projesi demek, küçültülmüş Türkiye demektir. Sevr’i kabul etmedik, bunu mu kabul edeceğiz.”

ASGARİ ÜCRET 29.850 TL OLSUN

 Dervişoğlu, asgari ücret konusunda da “Asgari ücretlerin yeniden güncellenmesi ve belirlenmesi çok ama çok elzemdir ve acildir. Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır” çağrısında bulundu.

 

 

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#İsrail

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