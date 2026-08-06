Dervişoğlu: Her maddeyi konuşacağız

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları aktardı: “Bu yasayla kapısı aralanan ikinci cumhuriyettir. Bir devletin sonunu getirip, yeni bir devletin kapısını aralayan bir bakış açısının sonucudur. Bir de yasanın altına imza atarken gururla poz veriyorlar. Siz Lozan’a değil, Sevr’e imza atıyorsunuz.

NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ

Belki bugün sayımız bu yanlışı durdurmaya yetmeyecektir. Fakat bir kanunu geçirmek, yapılanı haklı kılmaz. Meclis çoğunluğu, milletin vicdanını oylayamaz. Hiçbir çoğunluk Meclisin namusunu kirletemez. Bir yanlışın kanunlaşması, onu hakikate dönüştürmez. Genel Kurul’a getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını, hangi pazarlığın sonucunda hazırlandığını tek tek anlatacağız. Bölücübaşını, terör örgütünü ve yandaşlarını normalleştirmeyeceğiz.”