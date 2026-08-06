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Dervişoğlu: Her maddeyi konuşacağız

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#Terörsüz Türkiye#Kanun#Musavat Dervişoğlu
Dervişoğlu: Her maddeyi konuşacağız
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çerçeve yasaya “Genel Kurula getireceğiniz metnin her maddesini, milletin önünde konuşacağız” tepkisini gösterdi.

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları aktardı: “Bu yasayla kapısı aralanan ikinci cumhuriyettir. Bir devletin sonunu getirip, yeni bir devletin kapısını aralayan bir bakış açısının sonucudur. Bir de yasanın altına imza atarken gururla poz veriyorlar. Siz Lozan’a değil, Sevr’e imza atıyorsunuz.

NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ

Belki bugün sayımız bu yanlışı durdurmaya yetmeyecektir. Fakat bir kanunu geçirmek, yapılanı haklı kılmaz. Meclis çoğunluğu, milletin vicdanını oylayamaz. Hiçbir çoğunluk Meclisin namusunu kirletemez. Bir yanlışın kanunlaşması, onu hakikate dönüştürmez. Genel Kurul’a getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını, hangi pazarlığın sonucunda hazırlandığını tek tek anlatacağız. Bölücübaşını, terör örgütünü ve yandaşlarını normalleştirmeyeceğiz.”

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#Terörsüz Türkiye#Kanun#Musavat Dervişoğlu

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