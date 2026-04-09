Dervişoğlu: Hemen seçim istiyoruz

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “İran’daki savaş uzadı. Gerilim yayıldı. Mesele, yalnızca iki devlet arasındaki askeri bir çatışma değildir. İran’daki kriz, bir iç savaşa dönüşebilir ve böyle bir iç savaş, İran’da sadece rejim değişikliği yaratmaz, İran’ı dağıtabilir. Türkiye için asıl tehlike de burada başlamaktadır. Arkalarında ABD ve İsrail’in siyasi desteği bulunan, sistem silahlarla donatılmış, paraya ve lojistiğe erişmiş bölücü yapılanmanın doğuracağı sonuçları görmek zorundayız. Böyle bir tabloda, ezberle siyaset yapılamaz. O yüzden ilk çağrımız nettir. Öcalan üzerinden yürütülen tezgâha derhal son verilmelidir.

PARLAMENTO İŞLEMELİ

Milli birlik, yalnızca dış tehdidi işaret ederek kurulmaz. Milli birlik, içeride adaleti tesis ederek kurulur. Yargıdaki keyfîlik sona ermek zorundadır. Hepsinden önemlisi, bu ülkenin ortak aklı yeniden parlamentoda işlemek zorundadır. Kapalı kapılar ardında, dar çevre hesaplarıyla, milletin gözü önüne çıkmadan devlet yönetemezsiniz. Devleti güçlendirmek istiyorsanız, önce meşruiyetini güçlendireceksiniz. Bu da Meclis ve Meclisi’ vücuda getiren serbest seçimlerle mümkündür. Birinde sorun varsa diğerinde de sorun olması kaçınılmazdır. Türkiye’nin hemen seçime ihtiyacı vardır. Bunu açıkça söylüyoruz. Bu iktidar, bu ülkeyi artık yönetememektedir. Sonuç alınamayacak hamlelerle milletin umudunu kabartıp sonra o umutları söndürmek, doğru bir iş değildir. Biz hemen seçim diyoruz.”