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Dervişoğlu: Hayvan hakları teklifini geri çekin

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#Müsavat Dervişoğlu#Hayvan Hakları#Emekli Maaşı
Dervişoğlu: Hayvan hakları teklifini geri çekin
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 07:00

İktidara hayvan hakları teklifini geri çekmelerini öneren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

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“Sokak hayvanlarının peşine düşeceğinize sokaktaki sapık ve katillerin peşine düşün. İktidar partisi, her yasama yılının sonunda olduğu gibi bu yıl da Meclis’in tatile girmesine az bir zaman kala, kanun tekliflerini üst üste Meclis’e sunmakta, komisyona getirmektedirler. Meclis’in böyle ağır bir gündemle çalışabilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını bilmelerine rağmen dayatmalarının elbette bir maksadı vardır.

Kanun tekliflerinin üzerinde kapsamlı müzakereler yapılmadan Meclis’ten geçirilmelerini temin etmeyi amaçlamaktadırlar. Verilecek tavizimiz yoktur. Başta hayvan hakları ile ilgili yetersiz teklifi ve aciliyeti olmayan düzenlemeleri geri çekmelerini öneriyorum. Meclis çalışmalarını oldubittiye getirmelerine izin vermeyeceğiz.

EMEKLİ MAAŞLARI

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Gelelim vergimatik Mehmet’e. Demiş ki ‘Ben İngiltere’de kredi kartına taksit görmedim’. Asıl bize şunu söyleyin; İngiliz yüzde 16 vergi verirken Türk neden yüzde 43 vergi veriyor? Sen İngiltere’de yüzde 45 vergi gördün mü? Emekli aylığında sonunda 12 bin 500 lirada mutabık kalmışlar. Bu emekliye idam fermanıdır.”

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#Müsavat Dervişoğlu#Hayvan Hakları#Emekli Maaşı

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