Dervişoğlu: Hava savunması güçlendirilmeli

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “ABD’nin uçbeyi rolüyle beraber, İran için dile getirdiği ‘rejim değişikliği’ çağrıları bölgede yeni bir pandora kutusunun açılmasına neden olmuştur. Bölgemizin ve bilhassa ülkemizin, Suriye krizinde olduğundan daha fazla olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır.

OLASI GÖÇ DALGASI

Son bir ayda cereyan eden hadiseler göstermiştir ki Türkiye’yi yakın coğrafyasında meydana gelebilecek bir göç dalgasından koruyabilecek bir hükümet mevcut değildir. Cumhur koalisyonunun kadrolu ve geçici ortaklarının iç kamuoyuna ve oy tabanına yönelik; ‘İsrail’in bir sonraki hedefi Türkiye’dir’ türünden, sorumsuzca söylemlerine ülkemizin ihtiyacı yoktur. Burası, karikatür Kuzey Kore değildir, mollaların kum havuzu değildir. Böyle bir tehdit değerlendirmesi varsa, iktidardaki cumhur koalisyonunun açık, gizli liderleri bunu kamuoyu önünde seçmen tabanını konsolide etme kurnazlığına alet etmek yerine, ilgili kurumlarla gerekli tedbirleri almalı, buna uygun savunmanın güçlendirilmesi adımlarını, başta tam teşekküllü, entegre ve tam operasyonel bir hava savunma sistemi ve yeni nesil muharip savaş uçakları edinilmesi olmak üzere, derhal atmalıdır.”