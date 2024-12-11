Dervişoğlu Hatay’da: Hükümete erteleme çağrısı

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Dervişoğlu, Hatay’ın vergi indirimine, teşviklere ve faizsiz krediye ihtiyacı olduğunu kaydetti. Hataylıların derdiyle dertlendiğini belirten Dervişoğlu, özetle şunları söyledi:

“Buradan hükümete önerimdir. Yani bugün varız, yarın yokuz. Ayrıca önümüzdeki dönemlerle ilgili olarak da buradaki yatırımların artması için bölgenin teşviklere ihtiyacı var. Vergi indirimlerine ihtiyacı var. Bazı borçların da yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var. Ayrıca buranın hibe desteğine de ihtiyacı var. Yani o teşviklerle beraber hibe desteğine de ihtiyacı var. Hatta yörenin kalkınabilmesi için de özellikle kamu bankaları nazarından söylüyorum bütün bunları, faizsiz krediye ihtiyacı var. Burada hâlâ büyük sorunlar devam ediyor.”