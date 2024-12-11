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Dervişoğlu Hatay’da: Hükümete erteleme çağrısı

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#İYİ Parti#Hatay#Müsavat Dervişoğlu
Dervişoğlu Hatay’da: Hükümete erteleme çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaret ettiği deprem bölgesi Hatay’da, “Mücbir sebep halinde 13 aylık dönem aralık ayının başında bitti. Buradan hükümete çağrımdır. Yani her 3 ayda bir ya da her 6 ayda bir felakete uğramış insanları kendilerine minnet duymaya mecbur bırakmasınlar. Mücbir sebepten kaynaklı ertelemeleri de asgari 3 yıl olarak belirlesinler” dedi.

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Dervişoğlu, Hatay’ın vergi indirimine, teşviklere ve faizsiz krediye ihtiyacı olduğunu kaydetti. Hataylıların derdiyle dertlendiğini belirten Dervişoğlu, özetle şunları söyledi:

“Buradan hükümete önerimdir. Yani bugün varız, yarın yokuz. Ayrıca önümüzdeki dönemlerle ilgili olarak da buradaki yatırımların artması için bölgenin teşviklere ihtiyacı var. Vergi indirimlerine ihtiyacı var. Bazı borçların da yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var. Ayrıca buranın hibe desteğine de ihtiyacı var. Yani o teşviklerle beraber hibe desteğine de ihtiyacı var. Hatta yörenin kalkınabilmesi için de özellikle kamu bankaları nazarından söylüyorum bütün bunları, faizsiz krediye ihtiyacı var. Burada hâlâ büyük sorunlar devam ediyor.”   

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#İYİ Parti#Hatay#Müsavat Dervişoğlu

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