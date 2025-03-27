Dervişoğlu: Gizli tanıklardan medet umuluyor

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepkisini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Genç, yaşlı, kadın, erkek, işçi, emekli bunca insan, milliyetçisi, muhafazakârı, sosyal demokratı neyi protesto ediyor?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşları, bir şeye itiraz ediyorlar. Bu ne ola ki diye kendine soruyor musun? Dünün iktidarlarına ettiğin bütün sözlerin bugün muhatabı sensin. Devletin tapusu hiç kimsede değildir. Mahkeme de kadıya mülk değildir. Diyorlar ki yarın yolsuzluk çıkarsa ne diyeceksin? Ben de onlara soruyorum, onlarca müfettiş gitmiş, 1300 tane teftiş yapılmış, bu teftişlerden hiçbir şey çıkmamış, dahası ellerinde teknik dinleme, fiziki takip, kayyım, yargı kolluk ne ararsan tüm yetkiler var. Ama gel gör ki bir hesap kesmek için gizli tanıklardan medet umuluyor.”