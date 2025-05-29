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Dervişoğlu:Figüran olmayız

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Parlamenter Sistem
Dervişoğlu:Figüran olmayız
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin dünkü Meclis grubunda ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’de ısrar ettiklerini belirterek özetle şöyle konuştu:

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“Cumhuriyet’i ve anayasal düzeni, postalla çiğnemek de, makosenle çiğnemek de bizim için birdir ve aynıdır. İşte o yüzden parlamenter sistem diyoruz. Aylardır bizlere zorla izlettirilen bu sirkin bir parçası olmayı reddediyor, senaryosu okyanus ötesinde yazılmış bu oyunun figüranı olmayacağımızı haykırıyoruz.

Türkiye’de adaletin damarları kurumuş, kurutulmuştur. 86 milyonun tamamı adalete hasrettir. Onların üniversite mezunu çocuğu işe giriyor; aynı puan ve donanımda seninki giremiyorsa, bu da adalet sorunudur.

Erdoğan, ona bir kez daha adaylık yolu açabilecek kim varsa ona el uzatıyor. Siyaset iddiadır, sözdür. Ama bir de milletin devletiyle yaptığı toplumsal sözleşme var ki, adı Anayasa’dır. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum; o sözleşmeye göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha aday olabilmesinin yolu yoktur.”

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Parlamenter Sistem

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