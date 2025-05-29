Dervişoğlu:Figüran olmayız

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“Cumhuriyet’i ve anayasal düzeni, postalla çiğnemek de, makosenle çiğnemek de bizim için birdir ve aynıdır. İşte o yüzden parlamenter sistem diyoruz. Aylardır bizlere zorla izlettirilen bu sirkin bir parçası olmayı reddediyor, senaryosu okyanus ötesinde yazılmış bu oyunun figüranı olmayacağımızı haykırıyoruz.

Türkiye’de adaletin damarları kurumuş, kurutulmuştur. 86 milyonun tamamı adalete hasrettir. Onların üniversite mezunu çocuğu işe giriyor; aynı puan ve donanımda seninki giremiyorsa, bu da adalet sorunudur.

Erdoğan, ona bir kez daha adaylık yolu açabilecek kim varsa ona el uzatıyor. Siyaset iddiadır, sözdür. Ama bir de milletin devletiyle yaptığı toplumsal sözleşme var ki, adı Anayasa’dır. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum; o sözleşmeye göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha aday olabilmesinin yolu yoktur.”