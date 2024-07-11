Dervişoğlu: Esad’la görüşme geç kalınmış bir adım

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Erdoğan ve AK Parti iktidarı, ülkemizin dış politikadaki itibarını zedelemiş, sözünü ve icraatını güvenilmez kılmıştır. Suriye iç savaşının başından bu yana bile istene yapılanlar ve zikzaklı politikalar bunun en bariz örnekleridir. Nihayet Sayın Erdoğan, Beşar Esad’la görüşecek. Biz bu daveti, Türkiye’nin ulusal çıkarlarına son derece uygun, fakat oldukça geç kalınmış bir adım olarak görüyoruz. Ortada artık ağır bir hasta değil, adeta bir ceset vardır. Merakımız, 13 yıllık bu gecikmenin meydana getirdiği ağır tahribatın nasıl giderileceği, bu cenazenin nasıl kaldırılacağıdır.

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Sayın Erdoğan, madem görüşecektiniz, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hangi akla hizmet bu külfeti çektirdiniz? Esad ile anlaşmak için bir stratejiniz, bir planınız var mı? Gerçek bir devlet politikanız var mı? Cevabı elbette biliyoruz, yok. Esad’a güney sınırlarımızda kurulması planlanan PKK devletini ortadan kaldırmak için bir işbirliği teklif edilecek midir? Sığınmacı ve kaçaklar meselesinde Beşar Esad’a yönelteceğiniz somut bir çözüm takvimi mevcut mudur? Her ne şartta olursa olsun, Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmelidir. Esad’la görüşmede somut bir eylem planı ortaya çıkarılmalıdır.”

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BOZKURT’LU MESAJ

- Müsavat Dervişoğlu konuşmasında Bozkurt işareti de yaparak “Bozkurt bir ruhtur. Benimsersiniz ya da benimsemezsiniz. Bu sembolün arkasına sığınan çakallar ve sırtlanları da biliyoruz. Bugüne kadar Türklüğü ayaklar altına aldık diyen güruhların Bozkurt’u, bu şuuru, bu ruhu pisliklerine alet etme girişimlerini görüyor, biliyor ve buradan ihtar ediyoruz: Biz varız ve buradayız. Meydanı mankurtlara bırakmamak, Bozkurtları diriltmek için buradayız. Elbette Sinan Ateş için adalet için buradayız. Bozkurtça haykırıyoruz: Adalet yerini bulsun,isterse kıyamet kopsun. Ya adalet ya kıyamet” dedi.