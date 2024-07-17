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Dervişoğlu: Erken seçim tartışmaları spekülatif

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#Erken Seçim#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu
Dervişoğlu: Erken seçim tartışmaları spekülatif
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

Erken seçim tartışmalarını spekülatif bulduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Erken seçim dediğinizde, istediğinizde onu hemen gündeme getirmek lazım” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar’da iki gün süren değerlendirme toplantısının ardından  kendisini takip eden gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Dervişoğlu, soruları özetle şöyle yanıtladı:

(CHP’nin erken seçim tartışmaları)  Ben böyle bir süreçte bu tartışmaları spekülatif buluyorum. Zaten bugün konuşuyorlar,
2.5 yıl sonra yapılmasını falan öngörüyorlar. Erken seçim dediğinizde, istediğinizde onu hemen gündeme getirmek lazım. O gelişmeleri biraz vadeye kesilmiş çek ya da uzun vadeli senetler gibi görüyorum. İhtiyaç varsa yapılabilir.

(Sinan Ateş davası MHP’ye uzanır mı?)  Biz de o mahkeme sürecini takip ediyoruz. Görülmekte olan bir dava nereye varırsa ulaşılır, nereye çözülürse olur. Uzanırsa kurtulur muydu? Uzanırsa uzatsınlar o zaman. Sinan Ateş’in katli alçaklıktır. Bu ülke için de utançtır.

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NE KONUŞTUĞUNU MERAK ETMİYORUM

(Koray Aydın’ın Meral Akşener’in Beştepe’ye ziyareti ile ilgili soruları vardı?) Özgür Bey iki defa görüştü Tayyip Erdoğan ile ne konuştuklarına dair bir merak oluştu mu toplumda? Hiç kimse Özgür Bey’e saraya yattı dedi mi? Beni ilgilendiren oradaki fotoğraf karesidir. Ne konuşulduğunu zerre merak da etmiyorum.”

KORAY AYDIN’IN İSTİFASINA ÜZÜLDÜM

(Koray Aydın’ın istifasını nasıl bir yere koyuyorsunuz?) Koray Bey’in istifasını diğer istifalardan ayırırız. Koray Bey partinin kurucusu. Türk siyasetinde önemli yeri olan bir siyasi şahsiyet. Dolayısıyla onun istifasına üzülmedim dersem yalan olur.

(Milletvekili Burak Akburak toplantılara katılmadı...) Sayın Burak Akburak herhangi bir mazeret beyanında bulunmadı. Yani bu kampa katılmamak noktasında. Ayrıca kendisini izliyorum, grup toplantılarına da katılmıyor. Dolayısıyla arkadaşlarımı görevlendirip kendileriyle görüşmelerini sağlayacağım.”

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#Erken Seçim#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu

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