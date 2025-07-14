Dervişoğlu: En hayati virajdayız

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Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi ve Milliyetçi Kongre Derneği’nin Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde düzenlediği ‘İkinci İhanet Sürecine Hayır’ programında özetle şunları söyledi: “Okyanus ötesindeki baronların yazdığı senaryoda Büyük Ortadoğu Projesi filminin, en hayati virajındayız. Gün size Mustafa Kemal’in stratejisini yeniden bugünün aklı, bugünün imkânları ve imtiyazlarıyla yeniden düşünme ve uygulama ayrıcalığı da veriyor. Cumhuriyet bir hikâyedir. Özgürlükle yazılır, mücadele ile tanımlanır. Teslim olmayacak ve bu hikâyeyi mutlaka tamamlayacağız. Bakmayın başkalarının ne söylediğine, bakmayın bizleri nasıl itham ettiklerine, bakmayın yarım asırlık mücadele geçmişimize rağmen milliyetçiliğimizin sorgulandığına, bakmayın bütün değerlerimizi inhisarlarına alıp paylaştıklarına; bunların hepsi gelip geçicidir. Herkes iyi bilmeli ki Türkiye kimsenin malı değildir. Türk milletinin kaderi hiç kimsenin iki dudağı arasından çıkacak kelama terk edilmeyecek.

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Bunlara bıraksanız Türkleri Devlet Bahçeli, Kürtleri Abdullah Öcalan, Araplar da dahil neredeyse geri kalanları da Erdoğan temsil edecek. Türk milletinin sahibi Türk milletinin bizatihi kendisidir. Milletimize verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasında duracağız. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız. Türk vatanını böldürtmeyeceğiz.”