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Dervişoğlu: Egemenlik milletindir

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#15 Temmuz
Dervişoğlu: Egemenlik milletindir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “İYİ Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yegâne istikametinin demokrasi olduğuna olan inancımızla millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücü tanımadığımızı ve tanımayacağımızı bir kez daha hatırlatıyor, demokrasimizin bir daha böyle acı sınavlarla sınanmamasını diliyorum” dedi.

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Dervişoğlu, şunları kaydetti:

 “Hiç şüphesiz ki egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir güç yoktur. Her nereden gelirse gelsin, millî iradeyi akamete uğratacak ve onun egemenliğini gasp ederek kendi uhdesinde toplayacak hiçbir yönetim biçimi asla ve kata kabul edilemez. Bu vesileyle FETÖ başta olmak üzere Türk devletinin varlığı, Türk Milleti’nin birliği ve cumhuriyet rejimini hedef alan her türlü terör örgütünü lanetliyorum.”

 

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#15 Temmuz

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