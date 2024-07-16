Dervişoğlu: Egemenlik milletindir

Haberin Devamı

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

“Hiç şüphesiz ki egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir güç yoktur. Her nereden gelirse gelsin, millî iradeyi akamete uğratacak ve onun egemenliğini gasp ederek kendi uhdesinde toplayacak hiçbir yönetim biçimi asla ve kata kabul edilemez. Bu vesileyle FETÖ başta olmak üzere Türk devletinin varlığı, Türk Milleti’nin birliği ve cumhuriyet rejimini hedef alan her türlü terör örgütünü lanetliyorum.”