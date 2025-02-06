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Dervişoğlu: Cumhurbaşkanlığı bir partinin iç meselesi değil

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#Müsavat Dervişoğlu#Ekrem İmamoğlu#Mansur Yavaş
Dervişoğlu: Cumhurbaşkanlığı bir partinin iç meselesi değil
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:00

Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adayının açıklanmasını erken bulduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili “Bir partinin iç meselesiymiş gibi değerlendirmeyi yerinde ve anlamlı görmüyorum” dedi.

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İParti Lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi: “6 Şubat depreminin yıldönümü. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 850 bin konut ve işyeri yapılacağını söyledi. Geçen hafta itibarıyla 201 bin 688 bağımsız bölümün teslim edildiğini öğreniyoruz. Başarı oranları budur. Yüzde 23.”

ANLAM VEREMİYORUM

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için vaktin henüz erken olduğu sözlerine, “Cumhurbaşkanlığı milletimizin temel meselesi. Bir partinin iç meselesiymiş gibi değerlendirmeye tabi tutulmasını yerinde ve anlamlı görmüyorum. Yaşanan bunca olumsuzluğu gölgede bırakacak tartışmaların mihenk taşı olarak tanımlanmasına da anlam vermiyorum” yanıtını verdi.

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#Müsavat Dervişoğlu#Ekrem İmamoğlu#Mansur Yavaş

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