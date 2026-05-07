Dervişoğlu: CHP’ye şantaj yapılıyor

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Sürecin her aşamasında yeni bir şantaj dalgası geliyor. Bu kürsüden aylar önce Sayın Özgür Özel’e bir çağrı yapmıştım. ‘O masa sizi kurtarmayacak, hepimizi Türk milleti ile ittifak kurtaracak’ demiştim. ‘Gelin geçmişten dersler çıkartarak birlikte mücadele edelim ve bu otoriter yönetimi mağlup edelim’ demiştim. Masadan kalktıkları anda yanlarında bizi bulacaklarını söylemiştim. Halen bu sözlerimin arkasındayım. İçinde hiçbir siyasi hesap barındırmamaktadır. İmamoğlu’nu tutuklayarak kendi başlattığınız ekonomi programının altına dinamit döşediniz. Mansur Bey’in üzerinde baskıyı artırarak sadece muhaliflerin değil, kendi seçmeninizin de yargıya güvenini iyice tükettiniz.

‘STATÜ’ TEPKİSİ

(MHP Lideri Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için statü önerisi) Yeni Büyük Ortadoğu Projesi’nin meşruiyet pazarında, terörist başına da statü aranmaktadır. Sürecin tetikçisi başka tekliflere açık olduğunu da söyleyerek diyor ki, ‘Abdullah Öcalan barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun’. Bu nasıl bir öneridir? Bu deliliktir. Aklınızı başınıza alın. Hiçbir silahlı gruba hükmedemeyen, söz geçiremeyen Öcalan’a bu kadar iltifat etmenin ne gereği vardır? Öcalan’ı Kürtlere kayyum atamaya çalışmak bir rezilliktir. ”