Dervişoğlu: Bu yangınlar sebepsiz değil

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Mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla buluşan Dervişoğlu, Türkiye’nin birçok yerinde yangınların devam ettiğini kaydederek, “Bu kadar çok yangının aynı anda başlaması sebepsiz değil. Bunun çok doğru bir biçimde araştırılması lazım” dedi. Yerinde tespit ve sorunların çözümlerine yönelik gereken adımların müştereken atılması için bölgeye geldiklerini aktaran Dervişoğlu, şöyle devam etti: “Aranızdayım, yanınızdayım. Sonuna kadar da yanınızda

olmaya devam edeceğim. Burada sergilenen iradenin Türkiye’ye örnek olması, Türkiye’yi yönetenlerin de bu iradeden bir ibret alması gerekir diye düşünüyorum. Zaten bir don felaketiyle karşı karşıya kalındı, üreticilerimiz zor durumdaydı. Bir de bunun üstüne yangınlar gelince sıkıntıların kat be kat büyüyeceğine dair endişeler hasıl oldu. Bunların giderilmesi noktasında atılacak bütün adımları atmaya çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz, işin başından beri görevlerini sürdürüyorlar.”

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Daha sonra Karahıdır Mahallesi Muhtarı Erol Karakaş’tan bilgi alan Dervişoğlu, yangına müdahale sırasında yaralananları dinledi. Ardından yangında zarar gören alanları inceleyen Dervişoğlu’na, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya da eşlik etti.