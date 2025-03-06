Dervişoğlu: Bu oyunu bozacağız

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Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları aktardı:

“Şimdi, sulh içerisinde Türkiye’nin çözülmesi sürecinin tam ortasındayız. Türk kimliğinin, devleti ile olan bağı kopartılmak üzeredir. Cambazları güya PKK’yı fesih ederken aslında olan biten, Cumhuriyet devletinin feshidir. Sahnelenen oyun bellidir. Sahada biten teröre, siyasette can suyu verilmektedir. Bugün, hem iktidar ortakları hem onların açılım ortakları hem de teröristbaşı aynı dili kullanıyor. Şimdi bu koroya ana muhalefet de katıldı. Neymiş efendim; bu mesele Meclis’te halledilecekmiş. Ağız birliğine bakar mısınız? Muhalefetin görevi, iktidarın değirmenine değil hakikatin değirmenine su taşımaktır.

TERÖRÜ BİTİRMİYOR

Sözüm ona terörsüz Türkiye dedikleri şey; terör örgütünün ekmeğine yağ sürmek, onların hedeflerini kabul edip gereğini yapmaktan başka bir şey değildir. Bugüne kadar silahlarıyla, bombalarıyla, cinayetleriyle, katliamlarıyla yapamadıklarını, ‘terörsüz Türkiye’ ambalajıyla gerçekleştirmektir. Terörü bitirmiyor, teröre teslim oluyorsunuz. Sizinkisi siyaset değil felakettir. Bu oyunu bozacağız. Kapalı kapılar ardında aylardır sürdürdükleri ihanet pazarlığı karşısında, işgal altındaki ülke vatandaşları gibi teslim mi olacağız? Omuz omuza duracağız ve bu mevziyi bırakmayacağız.”

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KOLTUKLAR KADINLARIN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün İYİ Parti TBMM grup toplantısında kadınların hâkimiyeti vardı. Salondaki koltukların neredeyse tamamında kadınlar ve kadın vekiller otururken, erkek milletvekilleri Dervişoğlu’nun konuşmasını ayakta dinledi. Dervişoğlu, 8 Mart dolayısıyla kadın başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve parti üyeleriyle Anıtkabir’e ziyarette bulundu.