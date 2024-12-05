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Dervişoğlu: Bu oyun Türkiye’yi tehdit ediyor

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Dervişoğlu
Dervişoğlu: Bu oyun Türkiye’yi tehdit ediyor
Selahattin SönmezUmut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin grup toplantısında Suriye’deki gelişmelerle ilgili “Dünyanın bir terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgüt, beş günde ülkenin en büyük şehirlerini tek başına ele geçirdi. Buna inanmamızı bekliyorlar” dedi.

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Dervişoğlu şöyle devam etti:

O CANİYİ KAPIDAN SOKAMAZSINIZ

“Arkalarındaki gücün ve aklın kim olduğunu bilmediğimizi zannediyorlar. Amerika’nın İsrail’in ayrı, Rusya’nın İran’ın ayrı, İngilizlerin apayrı senaryolarla kurduğu bu oyun Suriye’den sonra en çok da Türkiye’yi tehdit ediyor. Bu iktidarın, Türkiye’nin menfaati gibi bir derdi olmadığını görüyoruz. Sebep oldukları şey, bu sorunu ve çatışmaları, ülkemize ithal ederek savunmamızda gedik açmaktır. Bu yolun sonunda Türkiye’nin küçülme tehlikesinin beklediğini görmüyorlar.”

Dervişoğlu, terörist başı Öcalan’la ilgili de “Bugün dışarıya çıkarmaya çalıştıkları, iktidarın İmralı’daki ortağı Apo denen adam, 1998’de ordumuzun kararlılığıyla Suriye’den çıkarıldı. Balgat’taki muhteremin anlamını unuttuğu ip, o günlerde o caniyi asmak içindi. Bizim cesedimizi çiğnemeden, o caniyi Gazi Meclis’in kapısından sokamazsınız” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında, Ankara Çayırhan Maden Ocağı’ndan kendisine gönderilen bareti taktı. Dervişoğlu, “Selamınızı aldım, sonuna kadar yanınızdayım” diyerek 4 Aralık Madenciler Günü’nü kutladı.

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Dervişoğlu

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