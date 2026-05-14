Güncelleme Tarihi:

Dervişoğlu: Bu ilk bize yapıldı...
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasette milletvekilleri ve belediye başkanlarının başka partilere geçişlerine ilişkin “Türkiye’nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır” dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılmasının sorulması üzerine şunları kaydetti:

“Siyasi partilerin belediye başkanlarının ve milletvekillerinin başka partilere transferiyle ilgili geride bıraktığımız dönemlerde çok ciddi açıklamalarda bulundum. Türkiye’nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır. Oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum. Ancak bu ilk bize yapıldı. İYİ Parti’ye yapılırken bugünkü tehlikeye işaret etmiştim. O zaman uyarılarımı hiç kimse ciddiye almadı. Bugün o uyarılarımızı ciddiye alamayanların bu dertlerle boğuştuklarına şahitlik ediyoruz.  Bu her zaman söylediğimiz gibi demokrasinin erdemine yakışmayan davranışların bir tezahürüdür.”    

 

 

