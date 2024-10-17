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Dervişoğlu: Bu acemi piyeste yokuz

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#İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu#Kürt Sorunu#Çözüm Süreci Tartışmaları
Dervişoğlu: Bu acemi piyeste yokuz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Kürt sorununa ilişkin çözüm süreci tartışmaları ve yeni anayasa hazırlığına ilişkin, “İYİ Parti’nin bu acemi piyeste yeri yoktur ve olmayacaktır” dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu özetle şunları söyledi:

“Terörü tasfiye edecek olan devlettir. Terörün sona erdiğini ilan edecek olan da devlettir. Terörist başından çözüm bekleyen bir anlayış devlet ciddiyetinden uzaktır ve ancak gaflet ve dalaletle açıklanabilir. Bizim için artık eski Meclis Başkanı olan Numan Kurtulmuş’un bu itirafnamesi, 15 Temmuz günü bu Meclis’e hainlerce atılmış bombalardan daha cüretkâr, yıkıcı ve tahripkârdır. İşte bu yüzden bu Cumhuriyet karşıtı cüretkârlığı, devlete karşı yıkıcı tavrı, millete karşı ihaneti gördüğümüzden dolayı ilk günden beri sözde yeni anayasa tartışmalarındaki tavrımız bellidir. İYİ Parti’nin bu acemi piyeste yeri yoktur ve olmayacaktır. Çünkü Türkiye’ye yeni bir anayasadan daha çok, yeni bir iktidar lazımdır.” 

 

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#İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu#Kürt Sorunu#Çözüm Süreci Tartışmaları

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