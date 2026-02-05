×
Dervişoğlu: Biz buradayız

#PKK#YPG#Dervişoğlu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, “Anadolu huzura, binlerce Türk’ün, Kürt’ün ve bebeklerin katili İmralı canisi umuda değil, mezara kavuşuncaya kadar biz buradayız” dedi.

Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Suriye’de sonuç üreten şey; laf cambazlığı, komisyon tiyatrosu ya da kişilere atfedilen hayali roller değildir. Şam yönetimiyle YPG arasındaki varılan mutabakatı da doğru okumalıyız. Eğer alınan bir mesafe de varsa bu, ne Öcalan’la kurulan muhataplığın ne de iç siyasete malzeme yapılan akla ziyan söylemlerin ürünüdür. Bu, Türk güvenlik bürokrasisinin kararlılığı ve askeri seçeneklerin masada tutulması sayesindedir. Öcalan’ı muhatap almanın, onu bir pazarlık unsuru gibi sunmanın, ona siyasi bir rol atfetmenin ne kadar akıl dışı, ne kadar ahlaksız olduğu sahada görülmüştür. PKK’nın ve YPG’nin geri adımı, askeri baskı sonucu gelmiştir. Devletin sahada kurduğu bu dengeyi, siyasi heveslerle bozmayın. Yanlış muhataplar yaratmayın.”

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

 Dervişoğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısı öncesinde bir kız çocuğunun hediye getirdiği çizim ve örgü süsünü kabul etti. Dervişoğlu “Doğum günü hediyesi” dedi.  (Günsu ÖZMEN / ANKARA)

