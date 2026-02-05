Dervişoğlu: Biz buradayız

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Suriye’de sonuç üreten şey; laf cambazlığı, komisyon tiyatrosu ya da kişilere atfedilen hayali roller değildir. Şam yönetimiyle YPG arasındaki varılan mutabakatı da doğru okumalıyız. Eğer alınan bir mesafe de varsa bu, ne Öcalan’la kurulan muhataplığın ne de iç siyasete malzeme yapılan akla ziyan söylemlerin ürünüdür. Bu, Türk güvenlik bürokrasisinin kararlılığı ve askeri seçeneklerin masada tutulması sayesindedir. Öcalan’ı muhatap almanın, onu bir pazarlık unsuru gibi sunmanın, ona siyasi bir rol atfetmenin ne kadar akıl dışı, ne kadar ahlaksız olduğu sahada görülmüştür. PKK’nın ve YPG’nin geri adımı, askeri baskı sonucu gelmiştir. Devletin sahada kurduğu bu dengeyi, siyasi heveslerle bozmayın. Yanlış muhataplar yaratmayın.”

Haberin Devamı

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Dervişoğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısı öncesinde bir kız çocuğunun hediye getirdiği çizim ve örgü süsünü kabul etti. Dervişoğlu “Doğum günü hediyesi” dedi. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)