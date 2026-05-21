Dervişoğlu: Birbirimizi tüketmeyelim

#Siyaset#Müsavat Dervişoğlu#Devlet Bahçeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni yol haritası öneren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi, muhalefete “Birbirimizi tüketmeyelim” mesajı verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, özetle şunları söyledi:  “Biz kimsenin gölgesinde kaybolmayız. Kimseyi de kendi gölgemize mahkûm etmeye çalışmayız. CHP’ye oy veren vatandaş da bizim vatandaşımızdır. AK Parti’ye ve MHP’ye oy veren vatandaş da bizim vatandaşımızdır. Saadet’e, Yeniden Refah’a, Zafer’e, Anahtar’a gönül veren de bizim vatandaşımızdır. Muhalefet, iktidarın kurguladığı oyun sahasında birbirini tüketmemelidir. 

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VAR

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle mücadele ile ilgili bir tek koordinasyon merkezi vardır, o da Milli Güvenlik Kurulu’dur. Kuzey İrlanda diyorlar, IRA diyorlar, İspanya diyorlar, ETA diyorlar...  Kuzey İrlanda başka bir tarihtir. IRA başka bir örgüt yapısıdır. Ama bir şey artık tescillidir ki sen içimizdeki İrlandalısın.”       

 

 

