Dervişoğlu: Bir çakıltaşı bile vermeyiz

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kocaeli’deki ‘Yerel Yönetimler Buluşması’nda, İmralı heyeti ile yapılan görüşmeleri şu sözlerle eleştirdi: “Şimdi Suriye’nin yeni durumunu tartışmak ve değerlendirmek üzere Batılı devletler İtalya’nın ev sahipliğinde toplanacaklarmış. Batılı emperyalistler korkarım ki o masaya YPG ve PYD’yi oturttuklarında da Türkiye’yi yönetenlerin yapabilecek çok fazla şeyi kalmayacaktır. Bizi yönetenler hangi teslimiyet içerisinde olursa olsunlar önümüze koyacakları sonuçları asla ve kat’a kabul etmeyeceğiz. Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz. Bu vatan topraklarından bir çakıltaşı vermeyeceğiz. 2 devlet, 2 dil, 2 bayrak isteyecekler biliyoruz. 2 dil, 2 bayrak, 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız. Kılıç hakkımız neyse onun icaplarını yerine getiririz.”