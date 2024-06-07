Dervişoğlu: Beni arayıp anlattı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, önceki akşam Halk TV’de özetle şu açıklamalarda bulundu: “Kurucu Genel Başkanımız ile bu ziyaret öncesi görüştüm. Devlet ve siyaset hayatında önemli görevler deruhte etmiş insanların bu ziyaretleri yapmaları kadar doğal bir şey yok.

RAHATSIZ OLMADIM

Kurucu Genel Başkanımız ziyaretten sonra da telefonla beni arayarak bilgilendirdi. Türkiye’yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundu. Bunun dışında özel diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadı.

(Görüşmeden rahatsız olup olmadığı) Bu tür durumlardan rahatsız olmam.

(Erdoğan ile olası görüşme) Şu ana kadar bana ne bir davet ne de bir tebrik ziyareti var.

(Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi iddiası) Böyle bir şeye ihtimal vermem.”

Öte yandan görüşmeye İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz “İYİ Parti tüzel kişiliğinin amaç, hedef ve vizyonunu kesinlikle bağlamamaktadır”, Ankara vekili Koray Aydın ise “Akşener’i görüşmenin konusunu ve içeriğini milletimize açıklamaya davet ediyorum” tepkisini gösterdi.