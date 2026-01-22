Dervişoğlu: Bayrağa el uzatanın akıbeti bellidir

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Öcalan, Suriye PKK’sına da çağrı yapar zannettiler. Yine bayrağımıza el uzatıldı. Yine bize başka bir film izletiyorlar. Şam hükümetiyle mutabakata varamayan YPG, kendine doğal bölge ilan ettiği alana çekiliyor. Bu iş federatif bir yapıya, bir terör devletinin kuruluşuna doğru gidiyor. Türkiye’yi yeni ve daha büyük bir beka sorununa doğru itiyor.

İTİDAL TAVSİYE EDİYORUM

Türkiye bir kışkırtma planıyla karşı karşıyadır. Sinir uçlarına basılmak, tahrik edilmek istenmektedir. Milletimize bir kere daha itidal tavsiye ediyorum. Herkes müsterih olsun. Bayrağa el uzatanın akıbeti bellidir ve tarih bunun örnekleri ile doludur. Bu bayrak kandır. Bu bayrak candır. Bu bayrak, vatandır ve herkes bilir ki bir kere kalkan bayrak bir daha yere inmez.”



İYİ Parti grubu, Türk bayrağına yapılan saldırıya karşı tüm salonu Türk bayraklarıyla donatarak tepki gösterdi.