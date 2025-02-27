Dervişoğlu: Aldıkları oya ihanet

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Bizi, yani muhalefeti değiştirmeye karar vermiş. Ne yapacakmış? Muhalefete çeki düzen verecekmiş. Amaçları bellidir. Muhalefete tahammülleri yok, koltuk değneği istiyorlar. Türkiye Türksüzleştirilse de sessiz kalan partiler istiyorlar. Aylar önce partimizden ayrılanları, sanki dün ayrılmışlar da AK Parti’ye katılmışlar gibi gösterip algı yaratmaya kalkışıyorlar.

Bazılarının bizden ayrılmaları kayıp değil kazançtır. Bir başka anlamıyla bizim açımızdan özgürleşmedir. Ayrıca, demokrasilerde vatandaşın oyunun namusunu, siyasetçinin namusu korur. Her siyasetçi de kendi namusundan mesuldür. Aldıkları oya ihanet edenlerin yeri, demokrasiye ve demografiye ihanet edenlerin yanıdır. Hiçbir rahatsızlığımız yoktur. AK Parti’ye 25 yıldır emek verenlerin, Parti MKYK’sının sığınmacı çadırına döndürülmesine verecekleri cevabı ben de merak ediyorum. Makam mevki dağıtarak belli ki imkânsızı istiyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Sana yol vermeyeceğiz. Bunun için siyasi entrikalar ve tezgâhlar kurmaya hazırlanıyorsan da buyur gel hodri meydan. Biz buradayız. Hepiniz birsiniz, biz yine tekiz.”