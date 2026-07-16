Dervişoğlu 15 Temmuz raporunu sordu

Haberin Devamı

Dervişoğlu özetle şunları söyledi: “Vatanımızı, Cumhuriyetimizi ve millet iradesini savunurken şehit olan vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çünkü Türk milleti,devletinin bir cemaatin, bir şebekenin, kanun dışı bir hiyerarşinin eline geçmesine müsaade etmedi. 15 Temmuz’un asıl faili FETÖ’dür. . Fakat, 15 Temmuz’a giden yolun müteselsil siyasi sorumluluğu da AK Parti iktidarınındır. 15 Temmuz ihanetinin ardından TBMM’de bir Araştırma Komisyonu kuruldu. Bir rapor hazırlandı. Bu rapor nerede bilen var mı? Türk milletinden gizleniyor. Saklanacak ne var da sümen altı ettiniz?”