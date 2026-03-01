×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Derviş olmak istedi hayatı karardı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 07:00

Derviş olmak için üye olduğu bir vakıfta, kendisini tarikat reisi olarak tanıtan Enis Tığlı tarafından aklının ele geçirildiğini ileri süren Mehmet Emin Türker suç duyurusunda bulundu. Türker, “7 yıldır bu illetin içerisindeyim. Ailem beni dışladı. Kendime istem dışı zarar veriyorum” dedi.

İstanbul Eyüpsultan’da bir firmada çalışan emekli makine teknik ressamı Mehmet Emin Türker (53), 2019’da bir arkadaşı aracılığıyla Dervişhan İlmi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı olduğunu ve bu vakıfta tasavvufi eğitim verildiğini öğrendi. İddiaya göre, arkadaşının konuşmalarından etkilenen Türker, derviş olmaya karar verdi. Vakfa üye olan Türker, birçok dini bilgi üzerine eğitim aldı. Vakıf sayesinde dine aşina olan Türker, Seyr-i Süluk mertebesine (Allah’a yolculuk ve Allah’ta kaybolma) yükseldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Türker’in bu mertebeye geçtikten sonra zekâsı âdeta ele geçirildi. Vücudunda değişik acılar ve sancılar meydana gelen Türker, sürekli başka birileriyle konuşuyor gibi hissetme duyguları yaşamaya başladı.

‘ŞEYH’TEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Vakıfta kendini ‘şeyh’ olarak tanıtan Enis Tığlı’dan aldığı tasavvuf eğitiminden sonra psikolojik baskı ve telkinlerle iradesinin sakatlandığını ve aklının ele geçirildiğini öne süren Mehmet Emin Türker, ‘dolandırıcılık’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Enis Tığlı’nın mağdur Mehmet Emin Türker’in manevi duygularını önce istismar ettiği, bir şekilde kendisine bağladıktan sonra aklını ele geçirerek kontrolü altına aldığı ve zarara uğrattığı öne sürüldü.

Hürriyet’e açıklama yapan Mehmet Emin Türker, şunları söyledi: “Enis Tığlı’dan eğitim aldıktan sonra, evin içerisinde sürekli kendi kendime bağırıyorum. Kendime zarar veriyorum, kollarımı kesiyorum. Aklımı bulandırdığı için yurtdışı kaynaklı bir çete hesabımı ele geçirdi. 17 bin dolar (745 bin 907 lira 16 kuruş) paramı kaybettim. Bu şeyhin onlarla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimin ardından evliliğim ve ailem tehlike altına girdi. Ailem beni dışladı ve evden kovdu. Gidecek bir yerim olmadığı için şimdilik bana tahammül etmeye çalışıyorlar.”

‘TARTAKLAYIP DIŞARI ATTILAR’

Gözyaşlarına hâkim olmayan Türker, “Tam 7 yıldır bu illetin içindeyim. Vakıf, pandemi dolayısıyla kapandı. İllegal yollarla şeyh Enis Tığlı’yı buldum ve yaşadığı yere gittim. Beni tartaklayarak kapı dışarı ettiler. Türk adaletinden Enis Tığlı’nın başka insanlara aynı mağduriyeti yaşatmaması için yardım istiyorum” dedi.

#Enis Tığlı#Mehmet Emin Türker#Şeyh

