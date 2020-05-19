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Haber Giriş: 19.05.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

Dert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Derdin Zıt Anlamlısı

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Dert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Derdin Zıt Anlamlısı
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Dert kelimesi gündelik yaşamda çok sık kullanılan en önemli sözcükler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda bu kelimenin zıt anlamlıları da amaca uygun değerlendirilir. Peki dert kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Derdin zıt anlamlısı hakkında detaylar.

Dert kelimesine karşılık olarak zıt anlamlı sözcük, ‘derman ya da çare’ biçiminde bizi karşılıyor. Derman ve çare kelimelerinin anlamları ise herhangi bir sorun veya derde karşı çözüm üretmek olarak nitelemek mümkün.

 Dert Zıt Anlamlısı

 İçinde bulunulan kötü durum adına sıkıntı dert olarak bilinmektedir. Bu sıkıntı ve sorunlara karşı çözüm bulabilmek için ise derman ve çare kelimeleri kullanılır. Yani dert kelimesine karşılık zıt anlamlı, ‘derman’ ve ‘çare’ sözcüklerini değerlendirebilirsiniz. Her iki kelime de dert sözüne karşılık olarak zıt anlamlı şeklinde ele alınabilir.

 ‘’Her halinden çok dertli olduğu görünüyor.’’

 ‘’Sorunlarına derman olacak ilaç bende.’’

 Bu şekilde kendi anlamı ile beraber zıt anlamlı sözcükler üzerinden cümle kurabilirsiniz. Hem yazılışları hem de okunuşları farklı olan kelimeler doğrultusunda, dert sözcüğüne zıt anlamlı olarak derman ve çare değerlendirilebilir.

 

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