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Derste kalp krizi geçiren öğretim üyesi Dr. Murat Gök'ten acı haber

#Osmaniye#Korkut Ata Üniversitesi#Kalp Krizi
Derste kalp krizi geçiren öğretim üyesi Dr. Murat Gökten acı haber

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) derste kalp krizi geçiren öğretim üyesi Dr. Murat Gök, son yolculuğuna uğurlandı.

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OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Öğretim Üyesi Dr. Murat Gök (44), dün ders anlattığı sırada kalp krizi geçirdi. Gök’ün kalp krizi geçirdiğini fark eden öğrenciler kalp masajı yapmaya başladı. Öğrenciler tarafından haber verilmesi üzere fakülteye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gök, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Derste kalp krizi geçiren öğretim üyesi Dr. Murat Gökten acı haber


Sabah saatlerinde Gök’ün cansız bedeni hastane morgundan alınarak helallik için İstiklal Mahallesi’ndeki evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenazesi merkeze bağlı Çağşak köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Gök, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Derste kalp krizi geçiren öğretim üyesi Dr. Murat Gökten acı haber

ÖĞRENCİLERİ ODA KAPISINI ÇİÇEKLERLE DONATTI

Öte yandan Gök’ün Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bulunan odasının kapısı öğrencileri tarafından çiçeklerle donatıldı. “Biz seni toprağa değil kalbimize gömdük” notunu kapıya asan öğrencileri duydukları üzüntüyü dile getirdi.

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#Osmaniye#Korkut Ata Üniversitesi#Kalp Krizi

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