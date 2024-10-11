×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Derste kalp krizi geçiren 12 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kalp Krizi#Trabzon#Elif Ebrar Yılmaz
Derste kalp krizi geçiren 12 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 17:58

Trabzon'da İmam Hatip Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Elif Ebrar Yılmaz (12), derste fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yılmaz, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün Bahçecik Mahallesi'ndeki Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun 5'inci sınıf öğrencilerinden Elif Ebrar Yılmaz, derste öğretmeninin verdiği soruyu tahtaya kalkarak çözdükten sonra otururken fenalık geçirdi. Yılmaz'ın hareket etmediğini fark eden arkadaşları, durumu öğretmene bildirdi. Yılmaz'a ilk müdahaleyi, sınıfta öğretmeni yaptı.

Derste kalp krizi geçiren 12 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Elif Ebrar Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Elif Ebrar Yılmaz’ın cenazesi, Tonya ilçesinde toprağa verilirken; Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu da sosyal medya hesabından taziye paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Okulumuzun 5'inci sınıfında eğitim öğretime devam eden Elif Ebrar Yılmaz adlı öğrencimiz 6'ncı saat ders esnasında rahatsızlandı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak Cenabıhakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İlim tahsili esnasında şehit olan kıymetli evladımıza Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, eğitim camiamıza sabırlar dileriz. Zor bir imtihan; bizler inanan insanlarız. Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz" denildi. 

Haberin Devamı

Derste kalp krizi geçiren 12 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kalp Krizi#Trabzon#Elif Ebrar Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!