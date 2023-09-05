Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Derslerde cep telefonu yasaklandı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını belirterek telefonların dersten önce teslim edileceğini söyledi. Bakan Tekin, öğretmenlerden de öğrencilere kötü örnek olmamaları için sınıfta telefonla zaman geçirmemelerini rica ettiklerini belirtti.

Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı, yeni uygulamayı CNN TÜRK'te yorumladı. Çakmakçı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"YERİNDE BİR KARAR"

Uygulama yerinde bir karar aslında okulların çoğunda öğrencilerin telefonla binaya girmeleri kısmen de olsa yasak. Son zamanlarda öğrenciler sosyal medyada sınıf içi görüntüleri paylaşıyor ve dikkatleri dağılıyordu. Birçok okul bunu kesin olmasa da yasaklamıştı. Yerinde bir karar oldu bu. Fransa'da 3-17 yaş arasında okula telefonla girilmesi yasaktı. Birçok ülke de yeni kararlar aldı.

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"ÖĞRETMENLER ROL MODEL OLACAK"

Yapılan çalışmalara göre dikkati dağıtıyor. Bazı sosyal medya hesaplarında da görüntü paylaşabiliyorlar. Öğretmenlerin de rol model olması için onların da sınıfa telefon ile girmesini istenmiyor.

Uygulama yerinde bir karar aslında okulların çoğunda öğrencilerin telefonla binaya girmeleri kısmen de olsa yasak. Son zamanlarda öğrenciler sosyal medyada sınıf için görüntüleri paylaşıyor ve dikkatleri dağılıyordu. Birçok okul bunu kesin olmasa da yasaklamıştı. Yerinde bir karar oldu bu. Fransa'da 3-17 yaş arasında okula telefonla girilmesi yasaktı. Birçok ülke de yeni kararlar aldı.

"GİRİŞTE KUTULARA KONULACAK"

Telefon sınıfa ait bir materyal değil. Birçok okul girişte kutulara koyuyor telefonu. Bizim Demirören Medya Lisesi'nde de bu var. Aileler çocuklarına ulaşmak istediğinde rehber öğretmene ya da müdür yardımcısına ulaşıyor. Yurt dışında tabletlerin de yasaklanması gündemde. İnternet kısıtlaması da konuşuluyor.