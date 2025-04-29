Dersimiz deprem

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23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin ardından kentteki tüm resmi ve özel okullar 24-25 Nisan tarihlerinde tatil edilmişti. Dün yeniden ders başı yapılan okullarda yaklaşık 3 milyon öğrenci, ilk derste ‘Afet Farkındalığı Eğitimi’ aldı. Eğitimi İstanbul Şişli’deki Nilüfer Hatun Ortaokulu’nda izledik. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ün katılımıyla başlayan derste psikolojik danışmanlar ve MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri de yer aldı. İlk ders için İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda öğrencilere önce depremin ne olduğu, ardından psikolojik olarak deprem gibi doğal afetlere nasıl yaklaşmaları gerektiği anlatıldı. Ayrıca ekipler, deprem çantasının nasıl hazırlanması gerektiği ile deprem öncesinde, deprem olduğu esnada ve sonrasında neler yapılması gerektiğini öğrencilere aktardı.

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VALİ DAVUT GÜL: OKULLARDA HASAR YOK

Velilerin de katıldığı eğitimlerde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, özetle şunları söyledi: “Bu süreçte okullarımızın güvenli olduğunu velilerimiz de bir kez daha test etmiş oldu. Bu eğitimlerle hem çocuklarımızın hem de velilerimizin paniğe kapılmadan bu tarz afetleri geçirebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Okullarımızın tamamını zaman zaman testten geçiriyoruz, bazı okullarımızı da ihtiyaca göre yıkıp yeniden yapıyor ya da güçlendiriyoruz. Şimdiye kadar İstanbul’da 1500 okulun 380 tanesi yıkılıp tekrar yapıldı. Yaklaşık bin okulumuz da güçlendirildi.”