Dershane yangını can aldı

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri binadan tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın, binadaki diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

ŞÖMİNE ŞÜPHESİ

Ardından itfaiye ekipleri dershane içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede dershanede sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) ölü bulundu. Bekâr olduğu öğrenilen Cafer Başar Bulut’un, 4 katlı dershaneyi yaklaşık 7 yıl önce hizmete açtığı öğrenildi. Yalnız yaşadığı belirlenen Bulut’un binanın bir katında kendine ait odası bulunduğu ve orada ikamet ettiği, yangın sırasındaysa binanın çatı katında bulunduğu belirlendi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çatı kısmında bir elektrikli sobayla şömine bulunduğu saptandı. Bulut’un, gece yaktığı şömineden sızan gaz nedeniyle baygınlık geçirdiği, bu sırada çatının tutuşması sonucu yanarak hayatını kaybetmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Bulut’un kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu ortaya çıkacak.