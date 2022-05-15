Derse kanoyla giden öğretmen

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Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Orhaniye İnci Narin Yerlici Ortaokulu’nda 16 yıldır görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cihan Şen, ‘çevreye’ zarar vermemek için okula kanoyla, bisikletle ya da yürüyerek gidiyor.

Şen’in Selimiye köyündeki evi ile okulunun arasındaki uzaklık denizden 19, karadan 14 kilometre. Şen, havanın elverişli olduğu günlerde okula kanoyla gitmek için sabah 5’te yola çıkıyor, 3 saatlik yolculukla Orhaniye köyündeki okuluna varıyor. 38 yaşındaki Cihan öğretmen, diğer günlerde ise okuluna bisikletle gidiyor. Bu yolculuk da 1 saat sürüyor.

Yürümeyi de çok seven Şen, “Çevre konusunda duyarlıyım. Hiç ehliyet almadım. Sürekli toplu taşıma kullanmayı tercih ettim. Bisiklet ve yürüyüş hep hayatımdaydı. Sporu çok seviyorum. Ancak eğlence amaçlı değil daha çok bir yerden bir yere gitmek için spor yapıyorum” diyor.

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ÇEVRE DOSTU

Öğretmen Cihan Şen için ekolojik ve sürdürülebilir yaşam bir hayat biçimi. Fıstık ve zeytin hasatlarına katılıyor. Ata tohumuyla ilgili bir derneğin üyesi.