Dersaneden İngiltere diploması

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yasal açığı kullanan bu kurumlar ve uygulanan sistemin yeni yasal düzenlemeyle tamamen engelleneceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını heyecanla bekleyen üniversite adaylarına tercihlerinden önce uyarılar içeren değerlendirmeler TBMM Milli Eğitim Komisyonu toplantısından geldi. Milletvekillerini bilgilendiren YÖK Başkanı Prof. Özvar şunları söyledi:

YÖK DE ŞAŞTI BU İŞE

“Şu olaylarla karşılaştık: Bir dersaneyle anlaşmış İngiltere’de bir üniversite, dersane üniversite adına kayıt yapıyor. Bakın, dikkatinizi çekiyorum, üniversite adına kayda alıyor; üniversite adına hazırlık sınıfı düzenliyor. Yetmiyor; birinci sınıfı -sayın vekillerim, dikkatinizi istirham ederim- dersanede okutturuyorlar. İkinci sınıfın ortasına kadar devam ediyor, sonra diyorlar ki: ‘İngiltere’ye gelirse böyle bir diploma veririm, Türkiye’de bitirirsen böyle bir diploma veririm.’

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NASIL YAKALANDI?

Biz bunu nasıl tespit ettik? Bir vakıf üniversitesine, İngiliz üniversitesinin rektörünün bunu teklif etmesinden ve vakıf üniversitesi rektörünün de bize şikayette bulunmasından yakaladık bunu. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve adı sanı iyi bilinen üniversiteler bunlar. Yani dersaneyle temas ediyor, dersane üzerinden öğrenci toplayıp eğitim yaptırmaya, sonra da onlara İngiltere’de geçerli olmayan diploma verme yoluna gidiyorlar. İngiltere’de sizlerin adını gayet iyi bildiğiniz üniversiteler bunlar.

DAHA ÇARPICI BİR ÖRNEK

Şimdi bunun ikinci örneği daha çarpıcı bir örnek. Barbaros Bulvarı’ndan aşağı inerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir otobüsün reklam kuşağında bir benzerini reklam olarak gördüm. Fotoğrafları da var bende. Bu dersane, üniversiteye diyor ki: ‘Falanca üniversitede okumak istiyorsanız gelin, bize müracaat edin.’ Telefonları var, adresleri var, hepsi var. Şimdi bu yeni teknikler geliştikçe, kanun koyucunun o zaman böyle sistemler olmadığı için elbette bunu öngörmesi mümkün değil.

SUÇ DUYURULARI YAPILDI

‘Bu konuda kaç firma var veya kaç aracı?’ YÖK’ün yıllardır savcılıklara yapmış olduğu suç duyuruları var, bir. Tespit ettiğimiz ve valiliklere bildirdiğimiz kapatma için başvurularımız da var. Şimdi, zaten neticeyi sağlamış olacak bu (yeni) kanun maddesi. Ha, bize gelen şikâyetler var. Ama bizim kapasitemiz de 81 ile denetim gönderip bütün firmaları izlememiz oldukça zor. Ancak şikâyet geldikçe üzerine gidebildiğiniz şeyler bunlar.”