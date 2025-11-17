Ders zili çalıyor

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 gün süren ara tatil bugün sona erdi. Bu kapsamda yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen için ders zili tekrar çaldı.

Diğer yandan MEB takvimine göre; bu yıl yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

SINAV TAKVİMİ

Öğrenciler ara tatildeyken merkezi sınavların tarihleri de belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran’da yapılacak. MEB’den yapılan açıklamaya göre, sınavda tüm sorular 8’inci sınıf konularından gelecek ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran’da uygulanacak.

BAYRAMLAR HAFTA İÇİ

- ÖNÜMÜZDEKİ yıl resmi ve dini bayramlar ağırlıklı olarak hafta içine denk gelecek. Okulların açık olduğu döneme gelen bayramlar şöyle:

- 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

- 20 Mart Cuma-22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı

- 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- 1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

- 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

- 27 Mayıs Çarşamba-30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı