Ders gibi rapor! 'Pantolon giyen kadın' savunması...

Elisabeth Brami tarafından yazılan, Estelle Billon Spagnol tarafından çizilen ‘Kız Çocukları Hakları Bildirgesi’ isimli kitap Burcu Uğuz tarafından Türkçe’ye çevrildi. Kitap, 2018 yılında ikinci baskısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, söz konusu kitap üzerinden resen inceleme yaptı.

Yapılan inceleme neticesinde ‘kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçükleri maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu’ kararı verildi. Ardından kitap İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla toplatıldı.

Savcılık, kitabı Türkçe’ye çeviren Burcu Uğuz hakkında ‘müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek’ suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İstanbul Barosu avukatlarından ve 7 yaşında bir kız çocuğu babası olan Mehmet Ümit Erdem, kararın iptali için 2 Ekim 2019’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

TRANSSEKSÜELLİĞE ÖZENDİRİYOR

Bakanlık, 27 Mart 2020’de mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde davanın reddedilmesi talebinde bulundu. Cevap dilekçesinde, Kurulun yaptığı inceleme sonucunda kitapta yer alan bazı ifadelerin, transseksüelliğe özendirici ifadeler olduğu, 18 yaşından küçükleri olumsuz etkileyeceği değerlendirildiği ifade edilerek, “Kitapta kız çocuklarının da erkek çocuklar gibi haklara sahip olduğundan bahsedilmektedir. Toplumsal normlarda kadın ve erkeğe biçilen kalıplaşmış rollerin kırılmasının amaçlandığı görülmektedir” denildi.

İdare Mahkemesi dosyada üç kişiden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirerek, söz konusu kitabın incelenerek rapor hazırlanmasını istedi. 3 profesör tarafından hazırlanan 14 Ocak 2021 tarihli raporda özetle şöyle denildi:

‘SORUNLAR MİZAHLA ELE ALINIYOR’

“Kadınların pantolon giymeye başlamaları Batı Avrupa dâhi infiale yol açmıştır. Aynı durum ülkemizde de tepkilere yol açmış ve uzun bir zaman diliminde de kabullenilmiştir. Kadınların pantolon giymesi kadar kadın erkek rollerini derinden sarsan çok az şey vardır. Bütün tepkilere rağmen görülmüştür ki kadınların pantolon giymesi onların cinsiyet rollerinde toplumu çökerten bir değişikliğe yol açmamıştır. Kız Çocuk Hakları Bildirgesi adlı kitaptaki başlıklar bütün dünyada kız çocukların maruz kaldıkları sorunları tespit eden ve onların görünür hale gelmesini mizahi bir dille ele almaktadır. Sevgi kelimesinin ‘cinsel’ bir çağrışım yarattığına dair iddia çok açık ve belirgin olmayıp birer yorum niteliğindedir. Bu yayının Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu’nun 4. maddesindeki yasa ilkesini ihlal eder nitelikte olmadığı, sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Davanın görülen ilk duruşmasında bakanlık vekili kurulun raporunu savunarak davanın reddini isterken, avukat Mehmet Ümit Erdem ise yasak kararını küçük kızına anlatmakta zorluk çektiğini anlattı. Mahkeme duruşmayı erteledi.

'SAKINCALI' GÖRÜNEN İFADELER

İlgili kitapta sakıncalı bulunan bazı ifadeler şöyle:

* Üstü başı pasaklı, saçları dağınık, yara bere içinde, kıpır kıpır olma hakkı.

* Bilyelerle oynama, arabalarla oynama, uçaklarla oynama ve bilgisayar oyunları oynama hakkı.

* Spor ayakkabı giyme, gömlek giyme, tulum giyme, şort giyme ve şapka takma hakkı vardır.

* Judo, okçuluk, boks, futbol, eskrim kursuna yazılma hakkı.

* Dikiş dikmeyi, örgü örmeyi, temizlik yapmayı bilmeme hakkı.

* Saçını kısacık kestirme hakkı.

* Her gün prenses olmama hakkı.

* İstedikleri kişiyi sevme, hakkı vardır: Erkek ya da kız (ya da her ikisini de).”