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ÇANKIRI (İHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

Dernekte kumar oynayan 18 kişiye 'Covid-19' cezası

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Dernekte kumar oynayan 18 kişiye 'Covid-19' cezası
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Çankırı'da bir dernekte kumar oynayan 18 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Buğday Pazarı Mahallesi Elif Caddesi üzerinde bulunan bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe düzenlenen operasyonda çok sayıda oyun kağıdı, okey takımı ve kumar oynandığına dair defterler ele geçirildi. Dernek içerisinde kumar oynadıkları tespit edilen 18 kişiye de korona virüs tedbirleri kapsamında para cezası uygulandı.
Dernek başkanı S.T. ve dernek başkan yardımcısı E.T. isimli şahıslar hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı.

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