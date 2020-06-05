Dernek başkanı isyan etti! Dünya Çevre Günü’nde bunu yaptılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Gökova Körfezi’nde koruma projesi yürüten Akdeniz Koruma Derneği’nin deniz korucuları, dün gece ve bu sabah yaptıkları devriyeler sırasında Akyaka’da balıkçılığa yasak bölgede kaçak şekilde avlanmış ‘kemane’ türü dört vatoz buldu.



Köpekbalığı ile vatoz arasındaki nadir bir tür olan kemane balıkları koruma altında ve avlanmaları kesinlikle yasak. ‘Parakete’ denilen yöntemle denize bırakılmış misinaları toplayan korucular, dört balığı da kurtararak denize bıraktı.



Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya Hürriyet’e şunları söyledi: “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü... Böyle bir günde deniz canlıları için özel koruma alanı ilan edilen bölgede, Gökova Akyaka koruma alanında bizlerle ve devletin otoritesiyle alay edercesine avcılık yapılıyor. Ekibimiz bunlarla mücadele etmeye devam edecek. Bütün uyarılara rağmen en nadir türleri bile avlayanlara karşı elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’ dedi.

Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya