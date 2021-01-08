Derneğe kumar baskınında ceza yağdı!

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi’nde bulunan Briç Sevenler Derneğinde kumar oynandığı yönünde ihbar üzerine inceleme başlattı. Ekipler, bir süre fiziki takibe aldıkları adrese çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti. Polis ekipleri, ablukaya aldıkları derneğe baskın düzenledi. Baskında, 42 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 132 bin 300 TL ceza kesildi. Polisin ceza yazdığı sırada 2 kişinin tost yemesi ve dernek kapısına asılı çıkarken haber ver yazısı dikkat çekti.



POLİS BASKININA KARŞI KAMERALI ÖNLEM



Kumar oynatılan derneğe giren polis, şüphelilerin derneğin pencerelerini 3 farklı kalın kumaşlı perdeyle kapattığını ve binanın çevresine kurulan 7 güvenlik kamerası ile dışarıyı izlediklerini tespit etti.